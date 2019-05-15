2019-05-15T13:38:25+03:00
Спорт

Атакующий защитник БК «Самара» Баден Яксен: «Я люблю русскую кухню. Я был в Катаре, там еда была… не такая, как в Самаре»

Первый в новейшей истории самарского клуба американский легионер рассказал о переезде на берега Волги и своем отношении к русской кухне
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: БК "Самара"Фото: БК "Самара"
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Первый в новейшей истории БК «Самара» американец, атакующий защитник Баден Яксен рассказал о своих впечатлениях после переезда в Самару. Напомним, баскетболист перебрался на берега Волги в январе этого года.

- Это очень волнующий и интересный для меня опыт. Для меня, американца, жить в чужой стране и чувствовать себя здесь как дома, очень важно. В Самаре и команда, и тренерский состав, и фанаты - все они помогали мне чувствовать себя как дома. С того момента, как я переехал сюда в январе, все было прекрасно. Хорошая еда, приветливое окружение, фанаты, которые меня очень сильно поддерживают... И я был рад играть в клубе, где все так хорошо организовано, - приводит слова Яксена пресс-служба «Самары».

Кроме того, Баден сказал, что был удивлен большим количество хороших ресторанов в Самаре, и не ожидал, что в городе так холодно.

Высказался американский баскетболист и о русской кухне:

- Я люблю, я люблю русскую кухню. Не во многих странах так вкусно готовят. Я был в Катаре, и там еда была (морщится)... В общем, не такая, как в Самаре. Любимое блюдо? О, красная рыба. Лосось, сёмга, форель, немного картофеля и овощей... Да, я люблю это, - отметил Яксен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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