Пожарное депо в Южном городе достроят к декабрю 2019 года

15 Май 13:47 2019-05-15T13:55:56+03:00

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В жилом районе Южный город активно продолжается строительство пожарного депо. Оно будет представлять собой одноэтажное здание на 2 выезда с подземным резервуаром на 50 кубических метров и штурмовой башней.

- На данный момент подрядчик смонтировал стены и оконные блоки. Также уже готовы сети водопровода, канализации и электросети. Работы по пожарному резервуару выполнены на 90%, - сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Как отмечают чиновники, строительство пожарного депо финансируется по госпрограмме «Развитие жилищного строительства в Самарской области до 2021 года». Ввести объект в эксплуатацию планируется в декабре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU