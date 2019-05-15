Пожарное депо в Южном городе достроят к декабрю 2019 года
В жилом районе Южный город активно продолжается строительство пожарного депо. Оно будет представлять собой одноэтажное здание на 2 выезда с подземным резервуаром на 50 кубических метров и штурмовой башней.
- На данный момент подрядчик смонтировал стены и оконные блоки. Также уже готовы сети водопровода, канализации и электросети. Работы по пожарному резервуару выполнены на 90%, - сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Как отмечают чиновники, строительство пожарного депо финансируется по госпрограмме «Развитие жилищного строительства в Самарской области до 2021 года». Ввести объект в эксплуатацию планируется в декабре 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU