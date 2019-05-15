В Тольятти подъездная камера засняла свое похищение

15 Май 14:07 2019-05-16T11:57:03+03:00

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В понедельник, 13 мая, в Тольятти в подъезде одного из домов произошла дерзкая кража. Неизвестный хулиган утащил оттуда камеру видеонаблюдения. При этом камера сама засняла своего похитителя.

- Около 4:30 13 мая в подъезд зашел мужчина с ящиком. Он забрался на свою подставку, достал отвертку, а затем открутил камеру, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» представители программы «Безопасный дом», которая и занималась установкой оборудования.

Чем камера помешала мужчине или для чего она ему понадобилась, пока остается загадкой. Дальнейшая ее судьба неизвестна. Что касается похитителя чужого имущества, то его ждет камера предварительного заключения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/708660" frameborder="0"></iframe> Украли камеру в подъезде.

ИСТОЧНИК KP.RU