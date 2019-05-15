2019-05-15T14:36:53+03:00
Общество

В 2019 году ЕГЭ в Самарской области будут сдавать более 14,5 тысяч выпускников

Первые экзамены стартуют уже 27 мая
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Сдача ЕГЭ будет транслироваться в онлайн-режимеСдача ЕГЭ будет транслироваться в онлайн-режимеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Самарской области завершается подготовка к проведению ЕГЭ. В этом году сдача единого государственного экзамена пройдет с 27 мая по 1 июля.

- Основной период сдачи ЕГЭ продлится до 13 июня. На этот экзамен зарегистрированы 14549 выпускников. ГИА в основной период будут сдавать 14785 школьников, - сообщили в департаменте инфорполитики администрации губернатора Самарской области.

Отметим, что в этом году ЕГЭ и ГИА будут проводиться в 114 пунктах. Все они будут оборудованы камерами видеонаблюдения. Кроме того, будет организована онлайн-трансляция процесса сдачи ЕГЭ. По данным регионального правительства, на данный момент 99,6% специалистов, которые примут участие в проведении ЕГЭ, уже прошли обучение по федеральным стандартам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Археологи нашли около Курумоча древние каменные орудия и фрагмент бронзового браслета
В Самаре до конца августа обновят участок проспекта Карла Маркса у Крымской площади
Самарская область попала в топ-5 регионов по воровству топлива
Дмитрий Азаров заявил, что СМИ должны больше участвовать в освещении национальных проектов для развития государства и общества
В Самаре запретят остановку на дублере улицы Ново-Садовой
Женщина в «Лексусе»: в Самаре автоледи насмерть переехала йоркширского терьера
В реке Самаре у Южного моста нашли мертвого мужчину
В Самаре открывается пятый сезон «Том Сойер Феста»
В Самаре регоператор вывез 1,4 млн кубометра мусора и не ликвидировал ни одной незаконной свалки
Жители Самары попросили сохранить рынок возле ТЦ «МИКО» на Чернореченской
В Дубовом Умете 12-летнего рыбака ударило током на озере
Самарцев призывают на один день поменять автомобили на велосипеды
"Давайте накажем этого урода!" В Самаре люди возмущены действиям автолюбителя, привязавшего двух собак к своей машине
В Тольятти 7-летний велосипедист угодил под колеса отечественной легковушки
Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна пражского особняка самарского бизнесмена
Вытянул счастливый билет: инженер из Самары выиграл в лотерею 1 млн рублей
МЧС предупреждает самарцев о сильном дожде, грозе и шквалистом ветре
В Похвистнево пьяная мать, не желая отдавать свою дочь, оттаскала инспектора ОДН за волосы