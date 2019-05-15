В 2019 году ЕГЭ в Самарской области будут сдавать более 14,5 тысяч выпускников

15 Май 14:30 2019-05-15T14:36:53+03:00

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В Самарской области завершается подготовка к проведению ЕГЭ. В этом году сдача единого государственного экзамена пройдет с 27 мая по 1 июля.

- Основной период сдачи ЕГЭ продлится до 13 июня. На этот экзамен зарегистрированы 14549 выпускников. ГИА в основной период будут сдавать 14785 школьников, - сообщили в департаменте инфорполитики администрации губернатора Самарской области.

Отметим, что в этом году ЕГЭ и ГИА будут проводиться в 114 пунктах. Все они будут оборудованы камерами видеонаблюдения. Кроме того, будет организована онлайн-трансляция процесса сдачи ЕГЭ. По данным регионального правительства, на данный момент 99,6% специалистов, которые примут участие в проведении ЕГЭ, уже прошли обучение по федеральным стандартам.

ИСТОЧНИК KP.RU