2019-05-15T16:48:13+03:00
Общество

В Самаре обработку скверов от клещей и комаров завершили на 75%

А вот на набережной дезинсекцию уже закончили
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
Изменить размер текста:

Общественные места Самары продолжают обрабатывать против клещей. В планах у специалистов обработать территорию общей площадью 211 гектар. На данный момент они полностью завершили распыление специального средства на набережной. В скверах же эти работы выполнены на 75%.

Самарская область - природный очаг клещевых инфекций! Как защититься от укусов этих насекомых?

00:00
00:00

- Сегодня,15 мая, подрядчик трудится в Советском, Железнодорожном и Октябрьском районах. Они проведут дезинсекцию в 11 скверах. В ближайшие дни запланирована обработка в Куйбышевском и Красноглинском районах, - рассказали в городской администрации.

На каждой обработанной территории специалисты через некоторое время проводят проверку, чтобы определить необходимость повторной дезинсекции. Пока ни в одном сквере Самары она не понадобилась.

Как отмечают в мэрии Самары, средство, которым обрабатываются скверы и парки, уничтожает не только клещей, но и комаров, и вредоносных насекомых, которые могут поражать листья и кору деревьев, а также газон. При этом раствор не несет опасности здоровью людей и животных. Обработку городских пространств от клещей должны завершить до 20 мая.

Добавим, что в конце мая — начале июня в Самаре пройдет дератизация — уничтожение мышевидных грызунов. Эти мероприятия проведут в том числе и на пляжах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Археологи нашли около Курумоча древние каменные орудия и фрагмент бронзового браслета
В Самаре до конца августа обновят участок проспекта Карла Маркса у Крымской площади
Самарская область попала в топ-5 регионов по воровству топлива
Дмитрий Азаров заявил, что СМИ должны больше участвовать в освещении национальных проектов для развития государства и общества
В Самаре запретят остановку на дублере улицы Ново-Садовой
Женщина в «Лексусе»: в Самаре автоледи насмерть переехала йоркширского терьера
В реке Самаре у Южного моста нашли мертвого мужчину
В Самаре открывается пятый сезон «Том Сойер Феста»
В Самаре регоператор вывез 1,4 млн кубометра мусора и не ликвидировал ни одной незаконной свалки
Жители Самары попросили сохранить рынок возле ТЦ «МИКО» на Чернореченской
В Дубовом Умете 12-летнего рыбака ударило током на озере
Самарцев призывают на один день поменять автомобили на велосипеды
"Давайте накажем этого урода!" В Самаре люди возмущены действиям автолюбителя, привязавшего двух собак к своей машине
В Тольятти 7-летний велосипедист угодил под колеса отечественной легковушки
Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна пражского особняка самарского бизнесмена
Вытянул счастливый билет: инженер из Самары выиграл в лотерею 1 млн рублей
МЧС предупреждает самарцев о сильном дожде, грозе и шквалистом ветре
В Похвистнево пьяная мать, не желая отдавать свою дочь, оттаскала инспектора ОДН за волосы