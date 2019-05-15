В Самаре обработку скверов от клещей и комаров завершили на 75%

15 Май 14:59 2019-05-15T16:48:13+03:00

А вот на набережной дезинсекцию уже закончили

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Общественные места Самары продолжают обрабатывать против клещей. В планах у специалистов обработать территорию общей площадью 211 гектар. На данный момент они полностью завершили распыление специального средства на набережной. В скверах же эти работы выполнены на 75%.

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- Сегодня,15 мая, подрядчик трудится в Советском, Железнодорожном и Октябрьском районах. Они проведут дезинсекцию в 11 скверах. В ближайшие дни запланирована обработка в Куйбышевском и Красноглинском районах, - рассказали в городской администрации.

На каждой обработанной территории специалисты через некоторое время проводят проверку, чтобы определить необходимость повторной дезинсекции. Пока ни в одном сквере Самары она не понадобилась.

Как отмечают в мэрии Самары, средство, которым обрабатываются скверы и парки, уничтожает не только клещей, но и комаров, и вредоносных насекомых, которые могут поражать листья и кору деревьев, а также газон. При этом раствор не несет опасности здоровью людей и животных. Обработку городских пространств от клещей должны завершить до 20 мая.

Добавим, что в конце мая — начале июня в Самаре пройдет дератизация — уничтожение мышевидных грызунов. Эти мероприятия проведут в том числе и на пляжах.

ИСТОЧНИК KP.RU