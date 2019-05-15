2019-05-15T15:17:57+03:00
Происшествия

В Самарской области слесарь отравился насмерть неизвестным веществом на насосной станции

ЧП произошло при выполнении аварийных работ
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина скончался после того, как спустился в машинное отделение насосной станцииМужчина скончался после того, как спустился в машинное отделение насосной станцииФото: Архив "КП"
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В понедельник, 13 мая, на производстве в Хворостянском районе произошел несчастный случай со смертельным исходом. Там погиб слесарь муниципального унитарного предприятия «Прогресс». Об этом сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

- ЧП произошло при выполнении аварийных работ по откачке воды из машинного отделения канализационной насосной станции, - объяснили в ведомстве.

Насколько известно, слесарь спустился в машинное отделение, чтобы снять электромотор. Там он отравился неустановленным пока веществом и через некоторое время скончался. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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