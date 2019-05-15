Капитан «золотой» олимпийской сборной России по гандболу Ирина Близнова возобновила карьеру в «Ладе»

15 Май 15:43 2019-05-15T15:43:28+03:00

Она не играла на профессиональном уровне с 2016 года

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Двухкратная чемпионка мира и капитан «золотой» олимпийской сборной России Ирина Близнова возобновила карьеру гандболистки. 32-летняя правая полусредняя будет выступать за тольяттинскую «Ладу», сообщает пресс-служба команды.

- Женщины по своей природе вообще не очень постоянны. Спустя три года мне, если честно, поначалу просто захотелось к лету привести в нормальное состояние свою физическую форму. Для этой цели попросила руководство клуба дать потренироваться с девочками. Начала это делать, и меня затянуло, - прокомментировала возвращение Ирина Близнова.

Кроме того, гандболистка не исключила возвращения в сборную и возможное участие в Олимпиаде 2020, однако, по словам Близновой, сначала надо начать играть за клуб и набрать хорошую форму.

Ирина Близнова объявила о завершении карьеры после победы на Олимпиаде 2016 в Рио. С 2017 года она работала советником по развитию спорта и физической культуры мэра Тольятти, а с октября 2017 еще и была координатором по развитию ГК «Лада».

ИСТОЧНИК KP.RU