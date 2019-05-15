В Самарском зоопарке у пары серебристо-черных лисиц родились 6 детенышей
Горожан зовут посмотреть на новых питомцев
Фото: Самарский зоопарк
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В Самарском зоопарке — прибавление, недавно там появились на свет 6 детенышей серебристо-черной лисицы.
- Лисята родились ранним утром 15 апреля. Сейчас они находятся вместе с родителями и чувствуют себя превосходно. Мама-лисица кормит детенышей молоком, но они уже пробуют мясо, иногда отбирая пищу у родителей, - рассказали сотрудники зоопарка.
Жителей и гостей Самары приглашают посмотреть на новых питомцев зоопарка, погладить их, а также узнать об особенностях поведения лисиц. Сделать это можно будет 21 мая в 10 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU