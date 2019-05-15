2019-05-15T16:13:19+03:00
Общество

В Самарском зоопарке у пары серебристо-черных лисиц родились 6 детенышей

Горожан зовут посмотреть на новых питомцев
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарский зоопаркФото: Самарский зоопарк
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В Самарском зоопарке — прибавление, недавно там появились на свет 6 детенышей серебристо-черной лисицы.

- Лисята родились ранним утром 15 апреля. Сейчас они находятся вместе с родителями и чувствуют себя превосходно. Мама-лисица кормит детенышей молоком, но они уже пробуют мясо, иногда отбирая пищу у родителей, - рассказали сотрудники зоопарка.

Жителей и гостей Самары приглашают посмотреть на новых питомцев зоопарка, погладить их, а также узнать об особенностях поведения лисиц. Сделать это можно будет 21 мая в 10 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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