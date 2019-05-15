В Самаре у Загородного парка водитель Geely протаранил металлическое ограждение

15 Май 16:24 2019-05-15T16:24:32+03:00

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Днем в среду, 15 мая, в районе Загородного парка в Самаре произошло серьезное ДТП. Там на пересечении улиц Ново-Садовой и 1-ой просеки водитель Geely влетел в металлическое ограждение. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Шел мимо и видел аварию. Водитель живой, но все тело и голова у него в крови были. Медики ему швы накладывали, - поделился свидетель происшествия.

По словам очевидцев, водитель иномарки находился в нетрезвом состоянии. Его увезли в ближайшую больницу. Из-за аварии движение на некоторое время было затруднено. В настоящее время подробности случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU