2019-05-15T16:51:38+03:00
Общество

Роспотребнадзор проверит, как питаются жители Самарской области

Первыми исследование коснется школьников
Анастасия ФИЛАТОВА
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Специалисты выяснят, какие продукты едят жители региона и как частоСпециалисты выяснят, какие продукты едят жители региона и как часто
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Самарская область попала в пятерку пилотных регионов, в которых Роспотребнадзор собирается проверить качество питания людей.

- Система мониторинга за питанием различных групп населения, в том числе детей, внедряется с 15 мая в Самарской, Московской, Свердловской и Омской областях, а также в республике Башкортостан, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Первыми, кого затронет исследование, станут школьники. Специалисты оценят качество их питания с помощью анкет и анализа сведений учебных заведений. В частности, они выяснят, какие продукты потребляют дети, в каком количестве и сколько раз в день. Данные исследования помогут понять, не только как питаются дети в школах, но и что они едят дома. В дальнейшем на основе полученных результатов сотрудники Роспотребнадозра разработают новые рекомендации по питанию. Отметим, что специально для исследований в регионах будут созданы 17 лабораторных центров. В этом году подобная лаборатория появится и в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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