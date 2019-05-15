2019-05-15T16:57:27+03:00
Спорт

Денис Глушаков может перейти в «Крылья Советов»

По данным «Советского спорта», Миодраг Божович готов закрыть глаза на подмоченную репутацию футболиста
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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По слухам, «Спартак» собирается избавиться от Глушакова летом 2019 года.По слухам, «Спартак» собирается избавиться от Глушакова летом 2019 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков может в это межсезонье перейти в «Крылья Советов». Об этом пишет «Советский спорт». Издание уверяет, что вариант продолжения карьеры футболиста в Самаре – самый реальный.

- В прессе применительно к Глушакову упоминаются «Ростов» (напомним, Денис – уроженец Ростовской области) и «Арсенал». И все-таки ближе всего сейчас Денис именно к Самаре. Если, конечно, «Крылья» летом не покинет склонный к перемене места работы Миодраг Божович, который, по нашей информации, готов к сотрудничеству с опытным полузащитником, закрыв глаза на его сильно подмоченную за последние полгода репутацию, - говорится в статьей издания.

Напомним, по слухам, «Спартак» собирается избавиться от Глушакова летом 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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