2019-05-15T18:41:19+03:00
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Как в сказке Сергея Аксакова: в Самаре расцвел «аленький цветочек»

Пион тонколистный распустился в Ботаническом саду Самарского университета
Евгения ВАСИНА
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Хрупкий и нежный цветокХрупкий и нежный цветокФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Нежные алые лепестки. Солнечно-желтая серединка. Накануне стало известно, что в Ботаническом саду Самарского университета распустился пион тонколистный. Этот редкий цветок вернулся в естественную среду благодаря работе ученых университета по сохранению редких и исчезающих видов растений. Он занесен в Красную книгу России.

- Еще в конце XIX века этот цветок легко можно было встретить в степных районах Самарской, Саратовской, Ульяновской и Оренбургской областей. Считается, что пион тонколистный мог стать прообразом аленького цветочка из сказки Сергея Аксакова. В основе его произведения - воспоминания и сказки, которые писатель услышал в детстве, проведенном в имении в 200 км от Самары, - сообщили в ботаническом саду. - В ХХ веке цветок полностью исчез с территории нашей области. Виной тому антропогенная нагрузка, заготовка сена, варварское отношение людей. По официальным данным Красной книги Самарской области, к 2007 году пион тонколистный более 50 лет не рос в Самарской области, но сотрудники Ботанического сада сохранили и возродили это растение.

Цветок уже пропал из перечня исчезнувших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Цветок уже пропал из перечня исчезнувшихФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вот уже четыре года, как этот цветок не входит в категорию исчезнувших растений Красной книги Самарской области.

- Пион тонколистный был привезен в Ботанический сад в 1949 году из Клявлинского района и высажен на участке отдела цветоводства. Тогда эти растения еще встречались в дикой природе, у нас росли как декоративные, – рассказывает директор Ботанического сада Светлана Розно. - До 1994 года мы сохраняли и размножали дикий пион на территории ботсада. Это непросто, растение достигает зрелого возраста лишь через несколько лет после посева семян.

Теперь он снова появляется в природе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теперь он снова появляется в природеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около 25 лет понадобилось, чтобы вернуть пион тонколистный в природу. В Кинельском районе для него нашли место с наилучшими условиями: определенный вид почвы, влажность, освещение. Сотрудники Ботсада все это время наблюдали за развитием возвращенных в природу растений. Сейчас «аленький цветок» чувствует себя хорошо и стабильно разрастается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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