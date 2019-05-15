На Куйбышевскую и Приволжскую железные дороги придут квалифицированные специалисты

15 Май 18:14 2019-05-16T08:56:47+03:00

В СамГУПС студенты защитили итоговые аттестационные работы по направлению «Экономика и управление на предприятии»

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14 и 15 мая студенты-целевики группы резерва руководящих кадров СамГУПС защитили дипломы о дополнительном образовании. Теперь Куйбышевская и Приволжская железные дороги пополнятся квалифицированными и амбициозными специалистами.

- Центр развития карьеры и целевого обучения СамГУПС занимается подготовкой студентов-целевиков старших курсов для формирования кадрового резерва железных дорог. Это повышает статус студентов целевого приема, позволяет расширить территорию вовлечения в профессиональную переподготовку, сокращает сроки обучения и работы молодых специалистов в промежуточных должностях, – отметили в вузе.

Всего дипломные работы защищали 43 человека, больше половины получили «отлично». Членами аттестационной комиссии были: декан факультета «Экономика, логистика и менеджмент», к.э.н., доцент Аркадий Кремнев, заведующий кафедрой «Экономика и финансы», к.э.н., доцент Павел Первов, к.э.н., доцент Татьяна Тарасова.

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ИСТОЧНИК KP.RU