2019-05-16T09:00:48+03:00
Общество

Юнармейцы из Кинельского района получили возможность пообщаться с 98-летним защитником Ленинграда

В Самарскую область ветеран из Орла приехал на могилу своего брата, похороненного в селе Малая Малышевка
Анастасия МЫШКИНА
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В Самарскую область приехал ветеран - защитник ЛенинградаВ Самарскую область приехал ветеран - защитник Ленинграда
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Юнармейцы из Кинельского района Самарской области смогли пообщаться с 98-летним ветераном, который участвовал в обороне Ленинграда от налетов немецко-фашистской авиации. Это стало отличным вкладом в патриотическое воспитание молодежи.

- В Кинельский район Абрам Израилевич приезжает уже не в первый раз. Здесь в поселке Малая Малышевка в братской могиле похоронен его брат. Теперь в поселке установлена плита обелиска, на которой начертаны имена захороненных здесь людей, в частности Моисея Миркина. Последний сгорел в воздухе 3 ноября 1942 года. От его самолета осталась лишь часть крыла, она лежит здесь же, рядом с обелиском, - сообщает правительство области.

Именно открытие обелиска и посетил Абрам Миркин. Он, кстати, и подтвердил, что его брат служил в Кинельском районе.

- Визит ветерана — значимое событие не только для Кинельского района, но и для Самарской области в целом, — говорит заместитель главы Кинельского района по социальным вопросам Дмитрий Болдов. — Такие традиции необходимо развивать. С Абрамом Израилевичем мы говорили о том, что на таких традициях нужно воспитывать молодежь. Это настоящий пример любви к Родине, героизма и самопожертвования

ИСТОЧНИК KP.RU

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