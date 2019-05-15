Юнармейцы из Кинельского района получили возможность пообщаться с 98-летним защитником Ленинграда
Юнармейцы из Кинельского района Самарской области смогли пообщаться с 98-летним ветераном, который участвовал в обороне Ленинграда от налетов немецко-фашистской авиации. Это стало отличным вкладом в патриотическое воспитание молодежи.
- В Кинельский район Абрам Израилевич приезжает уже не в первый раз. Здесь в поселке Малая Малышевка в братской могиле похоронен его брат. Теперь в поселке установлена плита обелиска, на которой начертаны имена захороненных здесь людей, в частности Моисея Миркина. Последний сгорел в воздухе 3 ноября 1942 года. От его самолета осталась лишь часть крыла, она лежит здесь же, рядом с обелиском, - сообщает правительство области.
Именно открытие обелиска и посетил Абрам Миркин. Он, кстати, и подтвердил, что его брат служил в Кинельском районе.
- Визит ветерана — значимое событие не только для Кинельского района, но и для Самарской области в целом, — говорит заместитель главы Кинельского района по социальным вопросам Дмитрий Болдов. — Такие традиции необходимо развивать. С Абрамом Израилевичем мы говорили о том, что на таких традициях нужно воспитывать молодежь. Это настоящий пример любви к Родине, героизма и самопожертвования
ИСТОЧНИК KP.RU