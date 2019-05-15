2019-05-16T09:06:19+03:00
Дом. Семья

«Ничего удивительного, это Зубчага»: в Самаре обсуждают судьбу львенка, привязанного к трубе

Малыша сфотографировали на улице Товарной
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Фото группы Самара life (life_samara/vk.com)Фото группы Самара life (life_samara/vk.com)Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Хорошо ли львенку на привязи? Кто и зачем привязал дикое животное к водосточной трубе на окраине Самары? Эти вопросы сегодня появились у горожан после обнародования необычных фотографий. На снимках, опубликованных в группе Самара life Николаем К., запечатлен дикий зверь, привязанный, словно собака.

- Товарная 72! То ли рысь привязана к трубе, то ли ещё кто-то пятнистый. Не разобрать кто, - написали автор публикации.

Знатоки тут же подсказали:

- Это львёнок, примерно 5-6 месяцев. Выглядит довольно упитанным. Вот воды рядом не наблюдаю - это плохо.

Что делает дикий зверь в Зубчаниновке – загадка. Однако местных жителей такая картина совсем не удивило.

- Это местный житель завел или подарили! Живёт в Зубчаге, львёнок местный, - утверждает самарчанка Наталья. – Он живет лучше многих. Его привязали на 5-10 мин, потому что в помещение с ним не зайти. Его любят и очень за ним ухаживают.

Гуманно ли это по отношению к животному? На этот счет мнение горожан разделилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Археологи нашли около Курумоча древние каменные орудия и фрагмент бронзового браслета
В Самаре до конца августа обновят участок проспекта Карла Маркса у Крымской площади
Самарская область попала в топ-5 регионов по воровству топлива
Дмитрий Азаров заявил, что СМИ должны больше участвовать в освещении национальных проектов для развития государства и общества
В Самаре запретят остановку на дублере улицы Ново-Садовой
Женщина в «Лексусе»: в Самаре автоледи насмерть переехала йоркширского терьера
В реке Самаре у Южного моста нашли мертвого мужчину
В Самаре открывается пятый сезон «Том Сойер Феста»
В Самаре регоператор вывез 1,4 млн кубометра мусора и не ликвидировал ни одной незаконной свалки
Жители Самары попросили сохранить рынок возле ТЦ «МИКО» на Чернореченской
В Дубовом Умете 12-летнего рыбака ударило током на озере
Самарцев призывают на один день поменять автомобили на велосипеды
"Давайте накажем этого урода!" В Самаре люди возмущены действиям автолюбителя, привязавшего двух собак к своей машине
В Тольятти 7-летний велосипедист угодил под колеса отечественной легковушки
Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна пражского особняка самарского бизнесмена
Вытянул счастливый билет: инженер из Самары выиграл в лотерею 1 млн рублей
МЧС предупреждает самарцев о сильном дожде, грозе и шквалистом ветре
В Похвистнево пьяная мать, не желая отдавать свою дочь, оттаскала инспектора ОДН за волосы