«Ничего удивительного, это Зубчага»: в Самаре обсуждают судьбу львенка, привязанного к трубе
Хорошо ли львенку на привязи? Кто и зачем привязал дикое животное к водосточной трубе на окраине Самары? Эти вопросы сегодня появились у горожан после обнародования необычных фотографий. На снимках, опубликованных в группе Самара life Николаем К., запечатлен дикий зверь, привязанный, словно собака.
- Товарная 72! То ли рысь привязана к трубе, то ли ещё кто-то пятнистый. Не разобрать кто, - написали автор публикации.
Знатоки тут же подсказали:
- Это львёнок, примерно 5-6 месяцев. Выглядит довольно упитанным. Вот воды рядом не наблюдаю - это плохо.
Что делает дикий зверь в Зубчаниновке – загадка. Однако местных жителей такая картина совсем не удивило.
- Это местный житель завел или подарили! Живёт в Зубчаге, львёнок местный, - утверждает самарчанка Наталья. – Он живет лучше многих. Его привязали на 5-10 мин, потому что в помещение с ним не зайти. Его любят и очень за ним ухаживают.
Гуманно ли это по отношению к животному? На этот счет мнение горожан разделилось.
ИСТОЧНИК KP.RU