«Ничего удивительного, это Зубчага»: в Самаре обсуждают судьбу львенка, привязанного к трубе

15 Май 18:55 2019-05-16T09:06:19+03:00

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Хорошо ли львенку на привязи? Кто и зачем привязал дикое животное к водосточной трубе на окраине Самары? Эти вопросы сегодня появились у горожан после обнародования необычных фотографий. На снимках, опубликованных в группе Самара life Николаем К., запечатлен дикий зверь, привязанный, словно собака.

- Товарная 72! То ли рысь привязана к трубе, то ли ещё кто-то пятнистый. Не разобрать кто, - написали автор публикации.

Знатоки тут же подсказали:

- Это львёнок, примерно 5-6 месяцев. Выглядит довольно упитанным. Вот воды рядом не наблюдаю - это плохо.

Что делает дикий зверь в Зубчаниновке – загадка. Однако местных жителей такая картина совсем не удивило.

- Это местный житель завел или подарили! Живёт в Зубчаге, львёнок местный, - утверждает самарчанка Наталья. – Он живет лучше многих. Его привязали на 5-10 мин, потому что в помещение с ним не зайти. Его любят и очень за ним ухаживают.

Гуманно ли это по отношению к животному? На этот счет мнение горожан разделилось.

ИСТОЧНИК KP.RU