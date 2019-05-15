2019-05-16T08:52:53+03:00
Происшествия

В Самаре в районе Южного моста маршрутка снесла ограждение и врезалась в столб

На месте аварии работали медики и спасатели
Евгения ВАСИНА
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Фото группы dtp_sam/vk.comФото группы dtp_sam/vk.comФото: СОЦСЕТИ
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В среду, 15 мая, в Самаре произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса. Как сообщают очевидцы ДТП, в районе пересечения улиц Авторы и Промышленности маршрутка съехала с дороги, протаранила дорожные ограждения и влетела в столб. Что стало причиной ДТП, сейчас выясняют специалисты.

Свои версии выдвигают и очевидцы. Так некоторые считают, что причиной аварии могло стать качество дорожного полотна. Другие сетуют на манеру вождения "газелистов". Третьи грешат на неисправность тормозной системы микроавтобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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