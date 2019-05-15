В Самаре в районе Южного моста маршрутка снесла ограждение и врезалась в столб

15 Май 20:15 2019-05-16T08:52:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 15 мая, в Самаре произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса. Как сообщают очевидцы ДТП, в районе пересечения улиц Авторы и Промышленности маршрутка съехала с дороги, протаранила дорожные ограждения и влетела в столб. Что стало причиной ДТП, сейчас выясняют специалисты.

Свои версии выдвигают и очевидцы. Так некоторые считают, что причиной аварии могло стать качество дорожного полотна. Другие сетуют на манеру вождения "газелистов". Третьи грешат на неисправность тормозной системы микроавтобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU