2019-05-16T08:50:24+03:00
Происшествия

Следствие раскрыло схему поставки загрязненной нефти в трубопровод «Дружба»

Материалы дела зачитали в суде
Евгения ВАСИНА
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Расследование продолжаетсяРасследование продолжаетсяФото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета
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В среду, 15 мая, в Самаре состоялся суд по громкому делу о загрязнении нефтепровода «Дружба». Напомним, обвиняемыми по делу проходят шесть человек - гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО «Петронефть актив» Владимир Жоголев, замдиректор ООО «Магистраль» Сергей Баландин, а также Роман Трушин и Роман Ружечко. В зале суда следствие представило материалы, раскрывшие схему поставки загрязненной нефти в трубопровод.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, зачитанные судьёй, нефть похищалась автотранспортом. Затем ее отправляли для переработки на мини-НПЗ. В итоге получали светлые нефтепродукты и продавали их третьим лицам. Тяжелые нефтепродукты – мазут и иные отходы производства - автотранспортом доставлялись обратно в общество «Нефтеперевалка». Для возмещения объемов похищенной нефти Ружечко, Хуснутдинов, Жоголев и Баландин, использовав подконтрольное общество «Лого ойл», организовали поставку из общества «Нефтеперевалка» некондиционной нефти, в том числе с повышенным содержанием хлорорганических соединений, которая приобреталась у сторонних организаций. Эту нефть поставляли под видом углеводородного сырья.

Затем это «сырье» под видом нефти надлежащего качества поставили для транспортировки по магистральному трубопроводу «Дружба».

Напомним, в среду Самарский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для еще двух фигурантов этого - основателя ГК «Петронефть» Романа Трушева и бывшего гендиректора «Самаратранснефть-терминал» Романа Ружечко. Поскольку оба сейчас находятся в международном розыске, то суд их арестовал заочно.

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Сейчас Роман Трушев и Роман Ружечко находятся в международном розыске

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ИСТОЧНИК KP.RU

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