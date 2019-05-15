«Динамо Самара» обыграло «Тюмень» в первом полуфинальном матче чемпионата России по мини-футболу

15 Май 22:17 2019-05-15T22:17:53+03:00

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«Динамо Самара» одержало победу над «Тюменью» в первом матче полуфинальной серии чемпионата России по мини-футболу. Встреча проходила в Тюмени и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе волжан дублем отличился Иван Крылов.

- Победа далась очень и очень тяжело, - приводит слова автора дубля пресс-служба «Динамо Самара». - Если в первом тайме игра была абсолютно равной, с некоторым перевесом в нашу сторону, за счёт двух забитых мячей, то после перерыва тюменцы включили скорости и заиграли намного агрессивней, чем в первой половине встречи. Особенно пришлось тяжело, когда «Тюмень» заменила вратаря пятым полевым игроком. Но наша команда не дрогнула, выстояла и ценой огромных физических и эмоциональных затрат сохранила победный счёт до финального свистка арбитра.

Второй матч серии пройдет также в Тюмени 16 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU