В Тольятти более 290 тысяч рублей долга по кредиту разлучили мужчину с «Грантой»
В Тольятти местный житель взял кредит, но через некоторые время перестал его выплачивать. В итоге он накопил долг в более чем 290 тысяч рублей. Добровольно погашать задолженность мужчина не спешил, поэтому приставам пришлось разлучить его с автомобилем.
- Тольяттинец не только не погашал долг, но еще и уклонялся от явки к судебному приставу. Работник службы выяснил, что у мужчины есть автомобиль «Лада Гранта». Он нашел машину и наложил на нее арест, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.
Должнику запретили пользоваться арестованным автомобилем. Машину погрузили на эвакуатор, а потом передали на хранение представителю банка. В дальнейшем авто реализуют в счет погашения долга.
ИСТОЧНИК KP.RU