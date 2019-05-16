В Тольятти более 290 тысяч рублей долга по кредиту разлучили мужчину с «Грантой»

СЕГОДНЯ 08:32 2019-05-16T08:41:17+03:00

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В Тольятти местный житель взял кредит, но через некоторые время перестал его выплачивать. В итоге он накопил долг в более чем 290 тысяч рублей. Добровольно погашать задолженность мужчина не спешил, поэтому приставам пришлось разлучить его с автомобилем.

- Тольяттинец не только не погашал долг, но еще и уклонялся от явки к судебному приставу. Работник службы выяснил, что у мужчины есть автомобиль «Лада Гранта». Он нашел машину и наложил на нее арест, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Должнику запретили пользоваться арестованным автомобилем. Машину погрузили на эвакуатор, а потом передали на хранение представителю банка. В дальнейшем авто реализуют в счет погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU