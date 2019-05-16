2019-05-16T08:54:24+03:00
Общество

В Самаре кондуктора уволили за курение прямо в салоне автобуса

О вопиющем случае в соцсетях сообщили возмущенные пассажиры
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: @siniycvetФото: @siniycvetФото: Twitter.com
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На днях жители Самары стали свидетелями вопиющего случая в автобусе № 67. Водитель и кондуктор решили, что им все дозволено, и устроили курилку прямо в салоне.

- 14 мая ехал на автобусе № 67. Кондуктор вместе с водителем курили в салоне. Во-первых, нечем было дышать, во-вторых, это запрещено! Прошу разобраться! Не первый раз с таким сталкиваюсь, - написал возмущенный пассажир в Твиттере.

На обращение самарца отреагировал департамент транспорта. Представители ведомства назвали этот случай вызывающим и поручили компании «СамараАвтоГаз» разобраться в произошедшем.

- По итогам служебной проверки кондуктор уволен за неоднократное нарушение трудовой дисциплины согласно приказу от 15 мая, - сообщили в компании-перевозчике.

Также в «СамараАвтоГазе» добавили, что провели с персоналом дополнительный инструктаж, чтобы подобное больше не допускалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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