Молодой самарец приехал в Тольятти по делам и угнал чужую «шестерку»
В Самаре полицейские поймали молодого угонщика автомобиля ВАЗ-2106. Его задержали сотрудники ГИБДД на 23 км Московского шоссе, когда его буксировала на тросе другая машина. Внимание полицейских они привлекли тем, что у «шестерки» не горели габаритные огни и не было знака аварийной остановки.
- При проверке выяснилось, что отечественный автомобиль принадлежит 52-летнему жителю Тольятти. Накануне вечером мужчина припарковал машину во дворе дома, а потом она исчезла, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Как выяснилось, «шестерку» угнал 18-летний парень, который ранее уже был судим. Он рассказал, что поехал в Тольятти по делам. Там он увидел машину, вскрыл двери, завел и поехал в сторону Самары. По пути машина сломалась, поэтому молодой человек попросил знакомых довезти машину на буксире.
В отношении злоумышленника правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 2 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU