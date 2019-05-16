2019-05-16T09:18:29+03:00
Происшествия

Молодой самарец приехал в Тольятти по делам и угнал чужую «шестерку»

Парень хотел добраться до областной столицы, но в пути машина сломалась
Анастасия ФИЛАТОВА
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Молодого угонщика задержали сотрудники ГИБДД на Московском шоссеМолодого угонщика задержали сотрудники ГИБДД на Московском шоссеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самаре полицейские поймали молодого угонщика автомобиля ВАЗ-2106. Его задержали сотрудники ГИБДД на 23 км Московского шоссе, когда его буксировала на тросе другая машина. Внимание полицейских они привлекли тем, что у «шестерки» не горели габаритные огни и не было знака аварийной остановки.

- При проверке выяснилось, что отечественный автомобиль принадлежит 52-летнему жителю Тольятти. Накануне вечером мужчина припарковал машину во дворе дома, а потом она исчезла, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснилось, «шестерку» угнал 18-летний парень, который ранее уже был судим. Он рассказал, что поехал в Тольятти по делам. Там он увидел машину, вскрыл двери, завел и поехал в сторону Самары. По пути машина сломалась, поэтому молодой человек попросил знакомых довезти машину на буксире.

В отношении злоумышленника правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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