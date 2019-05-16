2019-05-16T09:41:38+03:00
Общество

Жителей Сызрани удивили медведи на станции технического обслуживания

Животных везли в грузовике на гастроли [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Работников СТО немало удивили необычные пассажиры грузовикаРаботников СТО немало удивили необычные пассажиры грузовикаФото: скриншот с видео
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На днях на трассе М-5 около Сызрани произошел необычный случай. Там на станцию СТО заехали четыре медведя. Животных везли в клетках в кузове грузовика.

- Как выяснилось, это были цирковые звери. Водитель вез их к месту гастролей, но из-за неполадок с машиной он решил заехать на СТО, - передает КТВ-Луч.

Работники станции не сразу заметили необычных пассажиров грузовика, а когда увидели, немало удивились, однако это не помешало им закончить ремонт. К слову, медведи все это время вели себя спокойно. После завершения работ грузовик с цирковыми животными благополучно продолжил свой путь.

В Сызрань приехали медведи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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