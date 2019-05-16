Жителя Похвистнево поймали на краже детали с вагона поезда

СЕГОДНЯ 09:58 2019-05-16T10:00:43+03:00

Мужчина хотел сдать похищенное в пункт приема металлолома, но не успел

Изменить размер текста: A A

В Самарской области полицейские поймали похитителя железнодорожного имущества. Злоумышленник украл с вагона, который находился на станции Похвистнево, магистральную часть воздухораспределителя стоимостью более 10 тысяч рублей.

- Предполагаемым преступником оказался 39-летний мужчина, который ранее был судим. Он признался в краже и рассказал, что планировал продать похищенную деталь в одном из пунктов приема металлолома, - сообщили в Средневолжском ЛУ МВД на транспорте.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU