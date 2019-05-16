2019-05-16T10:25:16+03:00
Общество

В Самаре предложили проводить ежегодный пивной фестиваль

Первое «собрание» любителей пенного со всей России может пройти уже следующим летом
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пивной фестиваль в Самаре хотят сделать всероссийского масштабаПивной фестиваль в Самаре хотят сделать всероссийского масштабаФото: Архив "КП"
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В Самаре может появиться новый ежегодный фестиваль всероссийского масштаба — пивной. С идеей его проведения выступил совладелец и генеральный директор ресторанного холдинга Евгений Реймер на совещании по развитию туризма, которое прошло 15 мая в селе Ширяево с участием губернатора Дмитрия Азарова.

— Жигулевское пиво — марка известная всей в стране, и у многих Самара ассоциируется именно с этим брендом, — заявил бизнесмен.

Также Евгений Реймер отметил, что пивной фестиваль можно провести уже летом следующего года, но для этого нужно проделать много работы, для начала — создать организационный комитет. Глава региона поддержал идею о новом фестивале и предложил предпринимателю войти в состав оргкомитета.

— Главное, необходимо точно определить дату проведения, она будет иметь ключевое значение, — заметил Дмитрий Азаров.

К слову, этим летом в Самаре может пройти гастрономический фестиваль местных ресторанов. Его предложили провести на улице Куйбышева в один из выходных дней, когда она будет пешеходной. Эту идею Дмитрий Азаров тоже поддержал. Кроме того, нашли отклик у губернатора и предложения по развитию в регионе медицинского и делового туризма, которые могут проходить в любое время года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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