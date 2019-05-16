В Самарской области пьяный мотоциклист без прав устроил ДТП и отправился в больницу

СЕГОДНЯ 10:43 2019-05-16T10:43:05+03:00

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В среду, 15 мая, около 16:00 в поселке Прогресс Хворостянского района произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 46-летний водитель мотоцикла «Евратекс», не имея водительских прав, двигался по улице Целинной. В пути следования он не выбрал боковой интервал и столкнулся с автомобилем «Форд» под управлением 30-летней женщины, - рассказали полицейские.

В результате случившего мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу. Как выяснилось, на момент ДТП мужчина был пьян. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU