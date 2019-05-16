2019-05-16T11:06:01+03:00
Происшествия

В Похвистневском районе главы трех поселений приняли невыполненные работы и попали под статью

Из-за подозреваемых подрядчику необоснованно заплатили почти 600 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Чиновникам грозит до 6 лет лишения свободы за превышение полномочийЧиновникам грозит до 6 лет лишения свободы за превышение полномочийФото: Архив "КП"
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В Самарской области главы трех сельских поселений стали фигурантами уголовных дел. Их подозревают в злоупотреблении должностных полномочий при приемке работ по замене водопроводных сетей.

- Было установлено, что двое должностных лиц 1956 года рождения и один 1970 года рождения, находясь в своих рабочих кабинетах, подписали акты о приемке работ, которые на самом деле выполнены не были, а также справки о стоимости работ и затратах, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

На основе этих документов администрация Похвистневского района заплатила подрядчику более 590 миллионов рублей. В СУ СК по Самарской области возбудили по данному факту уголовные дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Главам поселений грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас полицейские продолжают выяснять все подробности преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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