«АКОМ» демонстрирует высокий уровень социальной ответственности

СЕГОДНЯ 11:23 2019-05-16T11:23:56+03:00

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В Жигулевске прошло выездное заседание Координационного Совета представительства Федерации профсоюзов Самарской области, посвященное теме социального партнерства. Компания «АКОМ» в рамках мероприятия рассказала, каких успехов в этом направлении удалось достичь на мероприятии. О социальной деятельности компании рассказал председатель Союза работодателей г.о. Жигулевск Н.М. Игнатьев. Он уточнил, что прежде всего это касается корпоративной политики, ведь от климата в коллективе зависит скорость принятия решений, производительность труда. Компанию «АКОМ» всегда отличал ответственный подход к своим сотрудникам, к формированию культуры поведения на производстве, к повышению уровня охраны труда.

- В данный момент на предприятии работает 560 сотрудников, что на 11% больше, чем в аналогичный период прошлого года. В связи с расширением производственных мощностей, в компании было создано более 10 новых рабочих мест. Благодаря участию компании в национальной программе по повышению производительности труда «АКОМ» принимает участие в программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда, которая подразумевает поддержку предприятий путем организации временной занятости, опережающего обучения. Данная программа позволила не просто сохранить коллектив в период нестабильности заказов, но и обеспечить их временной работой, - отметил Николай Игнатьев.

Еще одним результатом реализации социальной политики стало городское трехстороннее Соглашение о регулировании социально-трудовых отношений на 2018 – 2020 годы между администрацией, координационным советом Федерации профсоюзов и Территориальным объединением работодателей. Сегодня все организации – участники Соглашения - имеют стабильное экономическое положение, многие предприятия, в том числе «АКОМ», проводят мероприятия по реструктуризации и технологическому перевооружению компаний, направленные на выпуск конкурентоспособной продукции. Для повышения уровня жизни, регулирования оплаты труда, социальной защищенности работников и закрепления кадров проводится работа по увеличению тарифных ставок и должностных окладов работникам. Средняя заработная плата на предприятиях выше прожиточного минимума по региону. На заводе «АКОМ» проводится ежегодная индексация заработной платы, работникам предоставляются дополнительные (по сравнению с установленными законодательством) льготы и компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU