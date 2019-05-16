В селе Лопатино к сентябрю сделают безопасную дорогу с освещением и тротуарами

СЕГОДНЯ 11:27 2019-05-16T11:29:20+03:00

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В Самарской области в селе Лопатино появится безопасная трасса. Дорогу начали ремонтировать в прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», и сейчас работы там активно продолжаются. Капитальный ремонт ведется на двух участках: Самара — Большая Черниговка — Лопатино и Самара — Оренбург — Лопатино общей протяженностью 2,7 км. Обе эти дороги соединяются между собой и выходят на федеральные трассы А-300 и М-5.

- Региональная трасса «разрезает» село на две части. Поэтому там необходимо обеспечить безопасность дорожного движения: обустроить освещение, тротуары и пешеходные переходы, - отметил главный специалист министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Алла Корка.

По словам представителей подрядной организации, в настоящему времени рабочие заменили основание дорожного полотна, расширили дорогу, уложили нижний слой дорожной одежды, установили опоры освещения, а также занимаются асфальтированием тротуаров. Полностью завершить ремонт дороги подрядчик должен в сентябре этого года. Отметим, что жители Лопатино ждали обустройства безопасной трассы 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU