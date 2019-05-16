2019-05-16T11:29:20+03:00
Общество

В селе Лопатино к сентябрю сделают безопасную дорогу с освещением и тротуарами

Местные жители ждали обустройства трассы около 15 лет
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
Изменить размер текста:

В Самарской области в селе Лопатино появится безопасная трасса. Дорогу начали ремонтировать в прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», и сейчас работы там активно продолжаются. Капитальный ремонт ведется на двух участках: Самара — Большая Черниговка — Лопатино и Самара — Оренбург — Лопатино общей протяженностью 2,7 км. Обе эти дороги соединяются между собой и выходят на федеральные трассы А-300 и М-5.

- Региональная трасса «разрезает» село на две части. Поэтому там необходимо обеспечить безопасность дорожного движения: обустроить освещение, тротуары и пешеходные переходы, - отметил главный специалист министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Алла Корка.

По словам представителей подрядной организации, в настоящему времени рабочие заменили основание дорожного полотна, расширили дорогу, уложили нижний слой дорожной одежды, установили опоры освещения, а также занимаются асфальтированием тротуаров. Полностью завершить ремонт дороги подрядчик должен в сентябре этого года. Отметим, что жители Лопатино ждали обустройства безопасной трассы 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Археологи нашли около Курумоча древние каменные орудия и фрагмент бронзового браслета
В Самаре до конца августа обновят участок проспекта Карла Маркса у Крымской площади
Самарская область попала в топ-5 регионов по воровству топлива
Дмитрий Азаров заявил, что СМИ должны больше участвовать в освещении национальных проектов для развития государства и общества
В Самаре запретят остановку на дублере улицы Ново-Садовой
Женщина в «Лексусе»: в Самаре автоледи насмерть переехала йоркширского терьера
В реке Самаре у Южного моста нашли мертвого мужчину
В Самаре открывается пятый сезон «Том Сойер Феста»
В Самаре регоператор вывез 1,4 млн кубометра мусора и не ликвидировал ни одной незаконной свалки
Жители Самары попросили сохранить рынок возле ТЦ «МИКО» на Чернореченской
В Дубовом Умете 12-летнего рыбака ударило током на озере
Самарцев призывают на один день поменять автомобили на велосипеды
"Давайте накажем этого урода!" В Самаре люди возмущены действиям автолюбителя, привязавшего двух собак к своей машине
В Тольятти 7-летний велосипедист угодил под колеса отечественной легковушки
Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна пражского особняка самарского бизнесмена
Вытянул счастливый билет: инженер из Самары выиграл в лотерею 1 млн рублей
МЧС предупреждает самарцев о сильном дожде, грозе и шквалистом ветре
В Похвистнево пьяная мать, не желая отдавать свою дочь, оттаскала инспектора ОДН за волосы