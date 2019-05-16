В Похвистнево пьяная мать, не желая отдавать свою дочь, оттаскала инспектора ОДН за волосы

СЕГОДНЯ 11:51 2019-05-16T11:52:51+03:00

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В Похвистнево суд вынес приговор нерадивой матери, которая плохо заботилась о своей маленькой дочери. Женщина частенько выпивала и не занималась воспитанием ребенка. Об этом пишет Похвистнево-Информ.

- Правоохранители, узнав о недобросовестной матери, решили забрать у нее дочь и отвезти в больницу для проверки ее здоровья. Однако женщина оказала активное сопротивление, - рассказали в суде.

Когда инспекторы ОДН пришли к женщине, она, будучи пьяной, начала выражать недовольство, а затем взяла ребенка на руки и закрылась с ним в одной из комнат квартиры. Полицейские проследовали за женщиной. В какой-то момент дама схватила инспектора ОДН за волосы и ударила ее по голове. После этого завязалась потасовка, в ходе которой женщина схватила инспектора за руку и сжала ее, причинив сильную боль.

Суд признал женщину виновной по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» и назначил ей 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU