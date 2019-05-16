2019-05-16T12:24:25+03:00
Общество

Вытянул счастливый билет: инженер из Самары выиграл в лотерею 1 млн рублей

Молодой человек уже придумал, куда потратит свой приз
Анастасия ФИЛАТОВА
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Молодой человек стал счастливым обладателем крупного выигрыша / Фото: СтолотоМолодой человек стал счастливым обладателем крупного выигрыша / Фото: Столото
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В Самаре стало на одного счастливчика больше. Недавно местный житель Александр Г. выиграл в лотерею 1 миллион рублей, сообщает пресс-служба «Столото».

По словам молодого человека, он приобрел лотерейный билет в магазине. При этом выбрал из пачки самый помятый.

- Мне показалось, что такой невзрачный билет должен принести удачу, и купил его. Позже я проверил результат розыгрыша и увидел, что выиграл 1 миллион рублей. В итоге потом не смог уснуть, - поделился Александр.

Отметим, что самарец работает инженером-технологом в компании по производству строительных материалов и конструкций. Свой выигрыш он планирует потратить на покупку трехкомнатной квартиры, чтобы в дальнейшем туда могла заселиться большая семья, о которой молодой человек давно мечтает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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