Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна пражского особняка самарского бизнесмена

СЕГОДНЯ 12:28 2019-05-16T16:08:36+03:00

Андрей Ищук уже несколько лет живет в Праге, куда он уехал когда отошел от дел холдинга «ВБМ-групп». Фото Википедия

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что "влиятельным мужчиной по имени Андрей", в гостях у которого была выпавшая из окна Екатерина Бобкова, замешанная в скандале с Кокориным и Мамаевым, - это экс-сенатор Совета Федерации от Самарской области Андрей Ищук. Такую информацию опубликовал интернет-проект "База". Как пишет "КП", Андрей Ищук уже несколько лет живет в Праге. В 2008 году он продал Сергею Мамедову холдинг "ВБМ-Групп" с долгами в 10 млрд рублей.

- ЧП случилось в городке Градиц-Кралове. На майские праздники бизнесмен приехал сюда не с семьей, а пригласил знакомую Татьяну Атемасову, с ней и пришла Екатерина Бобкова. Визажист раньше "прославилась" участием в деле Кокорина и Мамаева, она была с футболистами в день, когда они устроили драку в ночном клубе "Эгоист". , - сообщает федеральное издание.

В день, когда Екатерина упала из окна, девушки и влиятельный мужчина устроили горячую вечеринку. На видео, записанном за час до начала праздника, Бобкова танцует с двумя бокалами вина и потом выпивает алкоголь залпом.

Андрея Ищука в Самаре помнят скорее не как политика, а как бизнесмена. Хотя в мире политики он тоже неплохо засветился в начале XXI века, когда его многомиллионные доходы от Волгобурмаша, ставшего монополией российского масштаба, и "Термостепс-МТС" обеспечили ему спокойную безбедную жизнь. В 2004 году он укрепил свои позиции на политическом рынке, пригласив председателем совета директоров самарского резервуарного завода ГК Волгабурмаш Игоря Путина.

По подсчетам Комсомолки в 2006 году он занимал восьмое место самых влиятельных людей города. Тогда бизнесмен, бенефициар "Волгобурмаша" вступил в конфликт с тогдашним губернатором Константином Титовым, который помог ему покинуть место сенатора Самарской области. Неофициальная причина - бизнесмен пошел против воли партии и поддержал не кандидата "ЕР" Лиманского, а справороса Тархова.

Как утверждает Олег Иванец в своем блоге, Андрей Ищук скупать недвижимость на территории Чехии стал еще в 90-х. В сферу интересов бизнесмена попали и строительные фирмы и развлекательные комплексы в США, Австралии. А еще экс-сенатор и успешный бизнесмен известен любовью к спорту (он до сих пор является владельцем женской баскетбольной команды ЦСКА, бывшей СГАУ-ВБМ, а также роскошным машинам. По слухам, еще три года назад он разъезжал на супердорогом Майбахе и Бентли.

В 2017 году в Самаре было заведено дело, чтобы признать Ищука банкротом по заявлению МСП Банка. Речь шла о долге в 61,5 млн рублей. Но найти имущество у бизнесмена не удалось, также как и его самого. В марте его все же признали банкротом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В чешской полиции рассказали, как свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Тем временем друзья пострадавшей открыли в соцсетях сбор денег. Сообщается, что расходы на помощь медиков уже превысили размер туристической страховки. (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

"Лошадь быстрее опьянеет, чем Бобкова": Подруга свидетельницы по делу Кокорина не верит, что девушка просто оступилась

Выпавшая из окна россиянка получила серьезные травмы и была введена в искусственную кому (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU