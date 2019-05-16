В Тольятти 7-летний велосипедист угодил под колеса отечественной легковушки

СЕГОДНЯ 12:41 2019-05-16T12:41:46+03:00

Водитель не успел затормозить перед выехавшим на дорогу велосипедистом Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Изменить размер текста: A A

В среду, 15 мая, примерно в 15:00 на бульваре Орджоконидзе в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Там под колеса отечественной легковушки угодил 7-летний велосипедист, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 75-летний водитель «Лады» двигался со стороны улицы Свердлова в направлении Ленинского проспекта. В какой-то момент на проезжую часть выехал мальчик на велосипеде. Автомобилист не успел затормозить и сбил его, - рассказали полицейские.

В результате случившегося ребенок получил травмы и ему понадобилась помощь медиков. По данным ГИБДД, водитель на момент ДТП был трезв. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU