В Тольятти 7-летний велосипедист угодил под колеса отечественной легковушки
В среду, 15 мая, примерно в 15:00 на бульваре Орджоконидзе в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Там под колеса отечественной легковушки угодил 7-летний велосипедист, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
- 75-летний водитель «Лады» двигался со стороны улицы Свердлова в направлении Ленинского проспекта. В какой-то момент на проезжую часть выехал мальчик на велосипеде. Автомобилист не успел затормозить и сбил его, - рассказали полицейские.
В результате случившегося ребенок получил травмы и ему понадобилась помощь медиков. По данным ГИБДД, водитель на момент ДТП был трезв. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU