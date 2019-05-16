2019-05-16T13:12:09+03:00
Происшествия

"Давайте накажем этого урода!" В Самаре люди возмущены действиям автолюбителя, привязавшего двух собак к своей машине

По словам очевидцев, неизвестный возил животных по двору, когда его остановили - псы уже были мертвы
Михаил ГОРЮНОВ
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Люди уверяют, что эти собаки никому не мешали и были добрымиЛюди уверяют, что эти собаки никому не мешали и были добрымиФото: соцсети
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Дикий случай обсуждают жители областной столицы. В социальных сетях появился пост о том, что неизвестный на автомобиле "Форд Сиерра" привязал собак к своей машине и возил их по двору. Выжить бедняги не смогли. Произошло все в Зубчаниновке рядом с остановкой "Кинотеатр "Луч" 11 мая.

- Людииии!!!! Помогите!!!! Давайте накажем этого урода, засранца, живодёра!!! У меня даже слов нетууууууу!!! Это были местные собаки на "Луче".Никого не трогали.Я их подкармливала и знаю, что они бы никого не обидели. Добродушные барбосики былиии и остальные, кстати, тоже пропали!!! Мальвина была стерилизованная девочка, и с ней кобелек такого же окраса. НИКОГООООО, - негодует местная жительница Елена (орфография и пунктуация ее сообщения сохранены).

Женщина отмечает, что личность владельца авто уже установлена - 69-летний местный житель. Впрочем, некоторые пользователи уверяют - за рулем находился не он, а какой-то иностранец.

Как бы то ни было, водителя в интернете уже буквально ненавидят. В комментариях к постам про случившееся люди говорят о готовности расправиться с ним, предлагают даже уничтожить ту самую машину. Более спокойные пользователи предлагают сначала разобраться - возможно, человек просто вывозил уже мертвых животных со двора. В салон же их положить он побрезговал.

Жалобы на случившееся зоозащитники уже передали активистам и политикам. Просят их вмешаться. В полицию тоже готовят обращение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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