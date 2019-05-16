Самарцев призывают на один день поменять автомобили на велосипеды
Самара присоединится к всероссийской акции «На работу на велосипеде». В этом году она будет проводиться 17 мая и 20 сентября. В эти дни жители Самары могут на время отказаться от поездок в общественном транспорте и на личных автомобилях и пересесть на двухколесный транспорт.
- Принять участие в акции может каждый. Это не велопарад по определенному маршруту, участники могут просто сесть на велосипед и поехать по своим делам, - рассказали в администрации Самары.
Данная акция направлена на пропаганду здорового образа жизни, также она способствует привлечению внимания к проблемам экологии и улучшению транспортной доступности. Отметим, что в прошлом году на велосипеды на один день пересели более 1 миллиона человек в 35 регионах России.
ИСТОЧНИК KP.RU