Самарцев призывают на один день поменять автомобили на велосипеды

СЕГОДНЯ 13:01 2019-05-16T13:01:35+03:00

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Самара присоединится к всероссийской акции «На работу на велосипеде». В этом году она будет проводиться 17 мая и 20 сентября. В эти дни жители Самары могут на время отказаться от поездок в общественном транспорте и на личных автомобилях и пересесть на двухколесный транспорт.

- Принять участие в акции может каждый. Это не велопарад по определенному маршруту, участники могут просто сесть на велосипед и поехать по своим делам, - рассказали в администрации Самары.

Данная акция направлена на пропаганду здорового образа жизни, также она способствует привлечению внимания к проблемам экологии и улучшению транспортной доступности. Отметим, что в прошлом году на велосипеды на один день пересели более 1 миллиона человек в 35 регионах России.

ИСТОЧНИК KP.RU