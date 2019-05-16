2019-05-16T13:32:32+03:00
Происшествия

В Дубовом Умете 12-летнего рыбака ударило током на озере

Мальчик получил сильные ожоги, ему необходимо переливание крови
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сейчас за жизнь мальчика борются врачиСейчас за жизнь мальчика борются врачиФото: Елена КОВАЛЕНКО
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На днях в Волжском районе Самарской области произошло ЧП. Там на одном из озер в селе Дубовый Умет ударило током 12-летнего Рената Г.

- Ребенок был на рыбалке вместе с отцом. В какой-то момент сын закинул удочку и случайно зацепился за оголенный высоковольтный провод. Секунда — и мальчик сильно обгорел, — пишут в соцсетях очевидцы.

Насколько известно, сейчас ребенок находится в отделении ожогового центра больницы имени Пирогова в Самаре. Ему необходимо переливание крови. Нужны доноры с первой положительной. Близкие и родственники Рената просят всех неравнодушных жителей помочь спасти ребенку жизнь — сдать кровь. Сделать это можно на станции переливания крови, которая находится на улице Ново-Садовой, 156, с 8 до 13 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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