2019-05-16T14:46:50+03:00
Происшествия

В реке Самаре у Южного моста нашли мертвого мужчину

Причина смерти мужчины сейчас устанавливается
Анастасия ФИЛАТОВА
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Тело мужчины всплыло утром 15 мая в районе Южного мостаТело мужчины всплыло утром 15 мая в районе Южного мостаФото: Архив "КП"
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Утром в среду, 15 мая, в реке Самаре в областной столице всплыло тело мужчины. Очевидцы заметили его около Южного моста. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

По предварительным данным, на вид погибшему около 35 лет. Из воды его доставали сотрудники чрезвычайных служб. После этого тело было передано полицейским.

Что стало причиной смерти мужчины, пока не известно. Установить все обстоятельства его гибели предстоит специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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