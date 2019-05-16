2019-05-16T15:07:52+03:00
Общество

В Самаре запретят остановку на дублере улицы Ново-Садовой

Новые знаки скоро установят на участке от Новомайской до Шмидта
Анастасия ФИЛАТОВА
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Новые знаки установят по просьбе местных жителейНовые знаки установят по просьбе местных жителейФото: Google. Карты.
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В Самаре скорректируют схему движения по дублеру улицы Ново-Садовой. Речь идет об отрезке дороги от улицы Новомайской до улицы Лейтенанта Шмидта.

- По многочисленным обращениям граждан принято решение об установке на дублере дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» от дома № 124 по улице Ново-Садовой до улицы Шмидта, - сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

По данным ведомства, новые дорожные знаки появятся на дублере улицы Ново-Садовой, ориентировочно, 6 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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