В Самаре запретят остановку на дублере улицы Ново-Садовой

СЕГОДНЯ 15:07 2019-05-16T15:07:52+03:00

Новые знаки скоро установят на участке от Новомайской до Шмидта

Изменить размер текста: A A

В Самаре скорректируют схему движения по дублеру улицы Ново-Садовой. Речь идет об отрезке дороги от улицы Новомайской до улицы Лейтенанта Шмидта.

- По многочисленным обращениям граждан принято решение об установке на дублере дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» от дома № 124 по улице Ново-Садовой до улицы Шмидта, - сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

По данным ведомства, новые дорожные знаки появятся на дублере улицы Ново-Садовой, ориентировочно, 6 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU