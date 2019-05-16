Дмитрий Азаров заявил, что СМИ должны больше участвовать в освещении национальных проектов для развития государства и общества
Губернатор Самаркой области Дмитрий Азаров заявил, что важную роль в реализации национальных проектов на территории региона играют СМИ, сообщает пресс-служба областного правительства. Об этом глава Самарской области сказал на форуме «Инфорум», который проходит на площадке технопарка «Жигулевская долина» в Тольятти.
- Для меня очень важно понимать, как мы вместе будем достигать тех национальных целей, которые сегодня мы определили для развития нашего государства и общества, - сказал Дмитрий Азаров журналистам федеральных, региональных и муниципальных СМИ, которые приехали в Тольятти. - Совершенно очевидно для меня, что если мы с этими целями и задачами не дойдем до каждого человека, то вряд ли они станут реализуемыми, вряд ли мы достигнем желаемых результатов без включения всех граждан РФ в реализацию целей, которые оформлены в виде национальных проектов.
На форуме журналисты поделились с губернатором своими идеями, как решить стоящие перед Самарской областью задачи, а юные журналисты представили свои проекты на специально организованной выставке.
ИСТОЧНИК KP.RU