В Самаре до конца августа обновят участок проспекта Карла Маркса у Крымской площади

16 Май 16:04 2019-05-16T16:05:58+03:00

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В Самаре приступили к ремонту дорог возле Крымской площади. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Одной из первых дорог, которую предстоит обновить, стал участок проспект Карла Маркса от улицы Владимирской до улицы Урицкого.

- На данный момент дорожники завершили фрезеровку, усиление прослабленных мест основания дороги и укладку нижнего слоя покрытия. Также подрядчик уже демонтировал разрушенный бортовой камень и начал установку новых бордюров. После завершения этих работ начнется укладка верхнего слоя дорожного покрытия, - рассказал директор МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

Помимо обновления дорожной одежды, на проспекте Карла Маркса также планируется оборудовать пандусы для маломобильных граждан. Завершить все работы по благоустройству дороги подрядчик должен до 30 августа этого года.

Отметим, что сейчас еще ведется ремонт и участка улицы Аксакова от Чернореченской до Урицкого. Там уже сняли старый слой асфальта. Сейчас идет установка плит перекрытия и поднятие люков колодцев на необходимую высоту. Добавим, что помимо проспекта Карла Маркса и улицы Аксакова, в районе Крымской площади в этом году также приведут в порядок улицы Аксаковскую, Урицкого, Мечникова, Пензенскую, Ткачевскую и Красноармейскую. Общая стоимость работ - 132,26 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU