Археологи нашли около Курумоча древние каменные орудия и фрагмент бронзового браслета

16 Май 16:25 2019-05-16T16:25:57+03:00

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Археологи нашли в Самарской области очередные исторические артефакты. Находки были обнаружены при раскопках раннесредневекового поселения «Власть труда» вблизи села Курумоч Волжского района.

- В ходе раскопок, которые проводились с 1 по 12 мая сотрудниками музея Алабина и Института истории и археологии Поволжья, были найдены каменные орудия, развалы сосудов, керамическое пряслице, фрагмент бронзового браслета и многое другое, - сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

Отметим, что в 2017-2018 годах археологи находили в этих местах еще и фрагменты лепных сосудов, кости животных, а также металлургические шлаки и угли. Эти находки говорят о том, что данные территории заселялись неоднократно, начиная с первобытной эпохи. В основном же там жили в VIII-X веках нашей эры, причем население было представлено раннеболгарскими, раннеславянскими и древневенгерскими этносами.

ИСТОЧНИК KP.RU