Самарский космонавт Олег Кононенко и его коллеги провели на МКС эксперимент по получению воды из урины

16 Май 17:43 2019-05-16T17:43:35+03:00

Олег Кононенко на МКС находится уже несколько месяцев Фото: пресс-служба Роскосмоса

Испытание этой системы регенерации воды — важный этап подготовки к пилотируемым миссиям на Луну и Марс

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Самарский космонавт Олег Кононенко, находящийся сейчас на МКС, в майские праздники не отдыхал. Вместе со своим экипажем он был занят проведением научных экспериментов, сбором данных и поддержанием работоспособности космического «города» станции.

- Один из экспериментов называется «Сепарация». Его цель — получение из урины чистой воды. Переработанная жидкость будет использоваться только для технических нужд, например, для получения кислорода, - рассказывают в Роскосмосе.

Специалисты отмечают, что в скором времени экспериментальная установка может превратиться в штатную бортовую систему, которая даст хорошую экономию для грузопотока. Также испытание этой системы регенерации воды — важный этап подготовки к пилотируемым миссиям на Луну и Марс.

Помимо этого, Олег Кононенко и Алексей Овчинин провели небольшие ремонтные работы, заменив блок очистки атмосферы от углекислого газа в системе «Воздух».

ИСТОЧНИК KP.RU