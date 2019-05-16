Самарский космонавт Олег Кононенко и его коллеги провели на МКС эксперимент по получению воды из урины
Самарский космонавт Олег Кононенко, находящийся сейчас на МКС, в майские праздники не отдыхал. Вместе со своим экипажем он был занят проведением научных экспериментов, сбором данных и поддержанием работоспособности космического «города» станции.
- Один из экспериментов называется «Сепарация». Его цель — получение из урины чистой воды. Переработанная жидкость будет использоваться только для технических нужд, например, для получения кислорода, - рассказывают в Роскосмосе.
Специалисты отмечают, что в скором времени экспериментальная установка может превратиться в штатную бортовую систему, которая даст хорошую экономию для грузопотока. Также испытание этой системы регенерации воды — важный этап подготовки к пилотируемым миссиям на Луну и Марс.
Помимо этого, Олег Кононенко и Алексей Овчинин провели небольшие ремонтные работы, заменив блок очистки атмосферы от углекислого газа в системе «Воздух».
ИСТОЧНИК KP.RU