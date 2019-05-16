2019-05-16T17:43:35+03:00
Общество

Самарский космонавт Олег Кононенко и его коллеги провели на МКС эксперимент по получению воды из урины

Испытание этой системы регенерации воды — важный этап подготовки к пилотируемым миссиям на Луну и Марс
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Олег Кононенко на МКС находится уже несколько месяцевОлег Кононенко на МКС находится уже несколько месяцевФото: пресс-служба Роскосмоса
Изменить размер текста:

Самарский космонавт Олег Кононенко, находящийся сейчас на МКС, в майские праздники не отдыхал. Вместе со своим экипажем он был занят проведением научных экспериментов, сбором данных и поддержанием работоспособности космического «города» станции.

- Один из экспериментов называется «Сепарация». Его цель — получение из урины чистой воды. Переработанная жидкость будет использоваться только для технических нужд, например, для получения кислорода, - рассказывают в Роскосмосе.

Специалисты отмечают, что в скором времени экспериментальная установка может превратиться в штатную бортовую систему, которая даст хорошую экономию для грузопотока. Также испытание этой системы регенерации воды — важный этап подготовки к пилотируемым миссиям на Луну и Марс.

Помимо этого, Олег Кононенко и Алексей Овчинин провели небольшие ремонтные работы, заменив блок очистки атмосферы от углекислого газа в системе «Воздух».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре в гараже у бывшего эксперта-криминалиста нашли боевые патроны
На въезде в Тольятти из-за гигантской лужи образовалась пробка на несколько километров
Главные предприятия Самарской области будут делиться вакансиями на платформе «Кадросфера»
"Тащили на помойку": очевидец рассказал, кто находился за рулем машины, к которой привязали двух собак в Самаре
МЧС предупреждает жителей Самары о приближении гроз, ливней и града
В Самаре полицейские за деньги хотели замять тяжкое преступление, были уволены и попали под суд
В Самаре мужчина зарубил человека в гараже на улице Рейсовой
В Самарской области полицейских, уволенных после жалоб на начальника коррупционера, вернут на службу
"Вот это сюрприз!" В Октябрьске выпал крупный град во время сильного ливня
Стало известно, когда самарские льготники смогут расплачиваться одной соцкартой по всей области
Археологи нашли около Курумоча древние каменные орудия и фрагмент бронзового браслета
В Самаре до конца августа обновят участок проспекта Карла Маркса у Крымской площади
Самарская область попала в топ-5 регионов по воровству топлива
Дмитрий Азаров заявил, что СМИ должны больше участвовать в освещении национальных проектов для развития государства и общества
В Самаре запретят остановку на дублере улицы Ново-Садовой
Женщина в «Лексусе»: в Самаре автоледи насмерть переехала йоркширского терьера
В реке Самаре у Южного моста нашли мертвого мужчину
В Самаре открывается пятый сезон «Том Сойер Феста»
В Самаре регоператор вывез 1,4 млн кубометра мусора и не ликвидировал ни одной незаконной свалки
Жители Самары попросили сохранить рынок возле ТЦ «МИКО» на Чернореченской
В Дубовом Умете 12-летнего рыбака ударило током на озере
Самарцев призывают на один день поменять автомобили на велосипеды
"Давайте накажем этого урода!" В Самаре люди возмущены действиям автолюбителя, привязавшего двух собак к своей машине
В Тольятти 7-летний велосипедист угодил под колеса отечественной легковушки
Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна пражского особняка самарского бизнесмена
Вытянул счастливый билет: инженер из Самары выиграл в лотерею 1 млн рублей
МЧС предупреждает самарцев о сильном дожде, грозе и шквалистом ветре
В Похвистнево пьяная мать, не желая отдавать свою дочь, оттаскала инспектора ОДН за волосы