В Самарской области полицейских, уволенных после жалоб на начальника коррупционера, вернут на службу

16 Май 18:21 2019-05-16T18:34:45+03:00

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Депутат госдумы РФ Александр Хинштейн помог сотрудникам полиции из Челно-Вершинского ОМВД, которых уволили после жалоб на своего начальника, забиравшего у них премии. Шесть офицеров - Виктория Коробкова, Анастасия Филиппова, Екатерина Филиппова, Ринат Нуреев, Наталья Маховикова и Ильнар Хисматов - в скором времени вернутся на службу.

- Справедливость есть! Уволенных шестерых сотрудников Челно-Вершинского ОМВД вновь принимают на службу. Ранее я обещал, что доведу эту ситуацию до В.Колокольцева и слово своё сдержал. Спасибо главе МВД за принятые справедливые решения, - комментирует ситуацию Хинштейн.

История началось с того, что указанные стражи порядка получили в декабре 2017 года премии в размере от 40 до 50 тыс. рублей. Сразу после этого начальник ОМВД Рифкат Расулов потребовал, как минимум, от шестерых подчиненных передать ему часть премий якобы на нужды отдела.

Как оказалось, деньги Расулов присвоил себе. В ситуации разбирались сотрудники ФСБ и следователи, получившие оперативную информацию о преступлении. Указанные шесть полицейских подтвердили, что у них вымогали их премии.

На Расулова возбудили уголовное дело, его уволили и оштрафовали. Но вместе с ним работы лишились и свидетели - Коробкова, Филлиповы, Нуреев, Маховикова и Хисматов. Через суд добиться возвращения на службу мужчины и женщины не смогли. В октябре 2018 года они обратились за помощью Хинштейну и пришли к нему на прием, тот обещал помочь, отметив, что и полицейские не совсем правы - они нарушили закон о полиции, вовремя не сообщив о коррупционном деянии начальства.

Сейчас ситуация разрешилась. Вернувшиеся на службу сотрудники благодарны депутату и не скрывают, что не верили в хороший финал.

ИСТОЧНИК KP.RU