В Самаре мужчина зарубил человека в гараже на улице Рейсовой

16 Май 19:11 2019-05-16T19:11:11+03:00

Убитому нанесли не менее 18 ударов топором по голове

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В ближайшее время перед служителями Фемиды предстанет мужчина, которого обвиняют в жестоком убийстве. По версии следователей, гражданин С. во время ссоры на почве личной неприязни причинил смертельные травмы местному жителю Ш.

- 13 мая нами утверждено обвинительное заключение по делу. Установлено, что ночью 30 января обвиняемый в гараже частного дома на улице Рейсовой нанес потерпевшему не менее 18 ударов топором по голове. Ш. от полученных травм скончался, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в прокуратуре Промышленного района.

Злоумышленника задержали в тот же день. Сейчас уголовное дело по статье "Убийство" направлено в Промышленный районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU