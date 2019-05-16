В Самаре мужчина зарубил человека в гараже на улице Рейсовой
В ближайшее время перед служителями Фемиды предстанет мужчина, которого обвиняют в жестоком убийстве. По версии следователей, гражданин С. во время ссоры на почве личной неприязни причинил смертельные травмы местному жителю Ш.
- 13 мая нами утверждено обвинительное заключение по делу. Установлено, что ночью 30 января обвиняемый в гараже частного дома на улице Рейсовой нанес потерпевшему не менее 18 ударов топором по голове. Ш. от полученных травм скончался, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в прокуратуре Промышленного района.
Злоумышленника задержали в тот же день. Сейчас уголовное дело по статье "Убийство" направлено в Промышленный районный суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU