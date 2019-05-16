2019-05-16T19:45:09+03:00
Происшествия

В Самаре полицейские за деньги хотели замять тяжкое преступление, были уволены и попали под суд

Дело экс-оперативников, обвиняемых в покушении на мошенничество и посредничестве во взяточничестве, рассмотрит Красноглинский суд
Михаил ГОРЮНОВ
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Подозреваемых задержали сотрудники ФСБПодозреваемых задержали сотрудники ФСБ
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Сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области завершили разбирательства по уголовному делу, ранее возбужденному по материалам УФСБ региона. Бывших полицейских - старшего оперуполномоченного группы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности и старшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного розыска отдела полиции Красноглинского района следователи обвиняют в покушении на мошенничество. А экс-оперуполномоченному отделения по предупреждению и раскрытию квалифицированных мошенничеств оперативно – сыскного отдела УР УМВД по Самаре вменяют посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере.

- 4 ноября 2018 года двое обвиняемых, находясь в квартире дома по улице Евгения Золотухина в микрорайоне Крутые Ключи, получили через посредника от подозреваемого по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью) 50 тысяч рублей. Деньги предназначались за незаконной бездействие и невыполнение оперативниками своих должностных обязанностей, - сообщает пресс-служба СУ СК.

8 ноября 2018 года обвиняемые, продолжая реализацию преступного умысла, находясь в автомобиле, припаркованном около ТЦ «Управа», получили через того же посредника еще 550 тысяч рублей, после чего были задержаны сотрудниками УФСБ России.

Сейчас по делу собрано достаточно доказательств, поэтому его направили в суд Красноглинского района для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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