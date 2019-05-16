МЧС предупреждает жителей Самары о приближении гроз, ливней и града

16 Май 20:05 2019-05-16T20:15:32+03:00

Представители ведомства не исключают, что плохие погодные условия будут в регионе сегодня ночью

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ГУ МЧС региона предупреждает горожан об опасности. Речь идет об ухудшении погодных условий.

- В ближайшие 2-4 часа местами по Самарской области ожидаются: грозы, ливни, град, шквалистое усиление ветра 20-24 м/с, с сохранением в 1-ю половину ночи 17 мая, - СМС такого содержания разослали представители ведомства местным жителям.

Сотрудники МЧС настаивают - будьте осторожны! В случае необходимости следует звонить по экстренным телефонам - 01 и 101. Также специалисты не исключают, что непогода может продержаться до утра 17 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU