МЧС предупреждает жителей Самары о приближении гроз, ливней и града
Представители ведомства не исключают, что плохие погодные условия будут в регионе сегодня ночью
Дождливая погода не покидает СамаруФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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ГУ МЧС региона предупреждает горожан об опасности. Речь идет об ухудшении погодных условий.
- В ближайшие 2-4 часа местами по Самарской области ожидаются: грозы, ливни, град, шквалистое усиление ветра 20-24 м/с, с сохранением в 1-ю половину ночи 17 мая, - СМС такого содержания разослали представители ведомства местным жителям.
Сотрудники МЧС настаивают - будьте осторожны! В случае необходимости следует звонить по экстренным телефонам - 01 и 101. Также специалисты не исключают, что непогода может продержаться до утра 17 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU