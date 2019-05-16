Главные предприятия Самарской области будут делиться вакансиями на платформе «Кадросфера»

16 Май 21:12 2019-05-16T21:12:40+03:00

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16 мая состоялась встреча представителей областного Правительства и крупнейших работодателей Самарской области, в ходе которой был подписан меморандум о сотрудничестве. В мероприятии приняли участие представители 35 предприятий, среди которых: «АвтоВАЗ», «Тяжмаш», «Тольяттиазот», «ГК «Электрощит» – «ТМ Самара», «Ростелеком» (Самарский филиал), «Авиакор», «Промсинтез», «МА «Курумоч», «Самараэнерго» и многие другие.

Главная цель меморандума - внедрение в практику органов исполнительной власти и работодателей современных технологий менеджмента, в том числе единой информационной системы кадрового потенциала региона «Кадросфера».

- «Кадросфера» поможет жителям губернии найти достойные вакансии, а работодателям – специалистов и профессиональные команды для реализации проектов разной направленности, - уверена руководителя департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области Наталья Баландина.

По словам Натальи, помимо вакансий и профессионалов, в этой системе можно выбрать наставника или наставляемого. Это не биржа труда, а социальная среда для людей, которые хотят учиться чему-то новому и обмениваться опытом с другими.

- Разрабатывается мобильное приложение «Кадросфера». Кроме этого, при губернаторе сформирован координационный совет, в который вошли крупные работодатели, представители ведомств и вузов для взаимодействия в вопросах развития кадрового потенциала, - добавила Баландина.

Платформу «Кадросфера» создали в прошлом году по инициативе главы области Дмитрия Азарова. Цель - максимально эффективное использование кадрового потенциала Самарской области. Как неоднократно отмечал Азаров, ее задача - собрать на одной платформе информацию о перспективных кадрах не только для государственного управления, но и региона в целом. Сейчас на платформе зарегистрировано свыше 1500 тысяч специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU