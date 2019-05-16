На въезде в Тольятти из-за гигантской лужи образовалась пробка на несколько километров

16 Май 21:23 2019-05-16T21:23:11+03:00

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Сегодня вечером, в четверг 16 мая, на трассе М 5 - Урал под Тольятти встало движение. Образовавшаяся там пробка протянулась на несколько километров. Недовольные водители вынуждены проводить на дороге целые часы.

- Причиной глобального затора, который образовался сегодня вечером на ГЭС стала гигантская лужа, которая образовалась под мостом на микрорайоне Жигморе, - пишут очевидцы в социальных сетях.

Сейчас сотрудники аварийной службы пытаются исправить ситуацию. Они заняты откачкой воды. По словам местных жителей, движение стоит от Александровки, в пробке - весь Шлюзовой и М 5 на подъезде к городу. Пользователи интернета советуют идти пешком.

ИСТОЧНИК KP.RU