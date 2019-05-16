В Самаре в гараже у бывшего эксперта-криминалиста нашли боевые патроны
13 мая в прокуратуре Промышленного района утвердили обвинительное заключение по уголовному делу местного жителя по фамилии Буланов. Правоохранители вменяют мужчине незаконное хранение боеприпасов.
- 31 августа прошлого года у Буланова в гараже на улице Ново-Вокзальной обнаружили и изъяли 514 боевых патронов разного калибра, пригодных для стрельбы, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" сотрудники надзорного ведомства.
Отметим, что обвиняемый с 2003 по 2011 год являлся старшим экспертом-криминалистом ЭКЦ ГУ МВД по региону. В его должностные обязанности входило проведение баллистических экспертиз и он имел доступ к боеприпасам.
Дело по существу будут рассматривать в Промышленном районном суде в самое ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU