В Самаре в гараже у бывшего эксперта-криминалиста нашли боевые патроны

16 Май 22:17 2019-05-16T22:17:02+03:00

Дело уже передали в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчину в ближайшее время предстанет перед судом за незаконное хранение боеприпасов

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13 мая в прокуратуре Промышленного района утвердили обвинительное заключение по уголовному делу местного жителя по фамилии Буланов. Правоохранители вменяют мужчине незаконное хранение боеприпасов.

- 31 августа прошлого года у Буланова в гараже на улице Ново-Вокзальной обнаружили и изъяли 514 боевых патронов разного калибра, пригодных для стрельбы, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" сотрудники надзорного ведомства.

Отметим, что обвиняемый с 2003 по 2011 год являлся старшим экспертом-криминалистом ЭКЦ ГУ МВД по региону. В его должностные обязанности входило проведение баллистических экспертиз и он имел доступ к боеприпасам.

Дело по существу будут рассматривать в Промышленном районном суде в самое ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU