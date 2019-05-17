2019-05-17T07:55:21+03:00
Общество

В Самаре ищут пропавшего 10-летнего школьника

Последний раз ребенка видели 16 мая
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДПСО "Лиза Алерт"Фото: ДПСО "Лиза Алерт"
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В Самаре родственники и волонтеры разыскивают 10-летнего Лутфуллоха Кодирова, который пропал в четверг, 16 мая. При каких обстоятельствах и в каком районе исчез школьник, не сообщается.

- Нужна помощь добровольцев в поисках ребенка, - написали на своей странице в соцсети волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Приметы мальчика: рост 120-125 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. В день пропажи он был одет в темно-синюю спортивную куртку, белую рубашку, темно-серые брюки и темные туфли. При себе у Лутфуллоха был школьный рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг поиска от ДПСО "Лиза Алерт" - Наталья, телефон: 89277344687.

ИСТОЧНИК KP.RU

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