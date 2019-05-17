В Самаре могут вернуть ночные переправы до Рождествено

СЕГОДНЯ 08:16 2019-05-17T08:16:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области могут отменить запрет на движение судов в темное время суток по маршруту Самара — Рождествено, который был введен в августе прошлого года Правилами движения и стоянки судов в Волжском бассейне. С такой инициативой от лица жителей села и дачников района выступил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Направил обращение в министерство транспорта РФ об отмене запрета на движение судов через Волгу в Рождествено в темное время суток. Для людей это крайне неудобно, особенно тем, кто работает в Самаре. Переговорил с руководителем Росморречфлота Юрием Цветковым и попросил его взять рассмотрение на особый контроль, - поделился в Твиттере народный избранник.

По словам Александра Хинштейна, переправа через Волгу до Рождествено только в светлое время суток создают трудности и для владельцев дачных участков в селе. Кроме того, в пиковые часы судовладельцам приходится работать почти в авральном режиме, что сказывается на безопасности перевозок.

ИСТОЧНИК KP.RU